Unfall beim Abbiegen in Aschaffenburger Mühlstraße

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr, als die Fahrerin eines Lexus, von der Wilhelmstraße in die Mühlstraße abbiegen wollte. Dabei übersah die Dame offenbar einen in Richtung Schillerstraße fahrenden Subaru und prallte in die Seite des Wagens. Alle Fahrzeuginsassen überstanden den Unfall ohne große Blessuren, lediglich die Beifahrerin im Subaru wurde zur weiteren Klärung ins Aschaffenburger Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Aufräumarbeiten sicherte die Feuerwehr Aschaffenburg die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn.

rah