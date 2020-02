Unfall bei schneebedeckter Fahrbahn mit Sommerreifen

Am Donnerstag, kurz nach 18:30 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Opel mit Sommerreifen auf der schneebedeckten Rosenbergstraße in Richtung Rathausstraße (Gefällstrecke). Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte an der Einmündung zur Rathausstraße geradeaus über eine ca. 80 cm hohe Mauer und prallte gegen eine Klein-Laster, der durch die Wucht des Aufpralls ca. 20 Meter weiter nach hinten geschoben wurde. Der Opel kam auf dem Dach zum Liegen, der Fahrer wurde glücklicherweise nur leichtverletzt und musste ins Krankenhaus Erlenbach eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Überladener Anhänger – Weiterfahrt unterbunden

Amorbach. Am Donnerstag, kurz nach 15:00 Uhr, wurde auf der B47, ein VW-Fahrer mit Anhänger kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten auf, dass die Bereifung des Anhängers, durch eine aufgeladene Ladung Schotter, sehr belastet wirkte. Eine Wiegung ergab, dass der Anhänger mit 37,5 % überladen war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer aus einer badischen Nachbargemeinde erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 235,00 Euro und einen Punkt.

Unfallflucht

Amorbach. Am Donnerstag wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, am Oberen Tor, ein VW angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg