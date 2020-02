Unfall bei nasser Fahrbahn bei Collenberg

In einer leichten Rechtskurve geriet der Pkw, vermutlich wegen der Nässe, ins Schleudern, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte

in die Leitplanke und dann in den Straßengraben. Der Fahrer wurde leichtverletzt und musste ins Krankenhaus Erlenbach verbracht werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.200 Euro.

Angetrunkenen in Miltenberg bestohlen

Ein Besucher der Lachparade wartete am Samstag, gegen 17:00 Uhr, am Bahnhof auf seinen Zug, um nach Hause zu fahren.

Er setzte sich in seinem angetrunkenen Zustand auf den Bahnsteig und stellte seinen Turnbeutel mit Geldbörse neben sich.

Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Turnbeutel samt Inhalt, wie Bargeld und mit persönlichen Dokumenten, entwendet wurde.

Diebstahl aus Auto in Amorbach

Bereits am Freitag, gegen 13:00 Uhr, wurde aus einem kurz am Amorhof abgestellten Skoda, ein Geldbeutel entwendet.

Der Fahrer war aufgrund eines Termins an der Örtlichkeit und ließ für nur ca. 10 Minuten sein Auto unverschlossen und unbeaufsichtigt.

Die Gelegenheit nutzte ein bisher Unbekannter und entwendete den Geldbeutel mit Bargeld und mehreren persönlichen Gegenständen, wie Führerschein, Kreditkarte etc.

Vorfahrt in Bürgstadt missachtet

Am Montag, gegen 10:00 Uhr, wollte ein Skoda-Fahrer vom Unteren Steffleinsgraben in die Miltenberger Straße abbiegen, übersah jedoch eine Ford-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben alle Insassen glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.

vd/Polizei Miltenberg