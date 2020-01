Unfall bei Wiesenfeld nach Überholmanöver

Der Mann kam dabei mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. An dem Pkw entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrer des überholenden Pkw entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Bei Altbessingen von der glatten Fahrbahn gerutscht

Zwischen Sachserhof und Altbessingen kam in einem abschüssigen Kurvenbereich am Dienstag gegen 15:15 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der winterglatten Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Rutschen. Das Auto rutschte dabei über eine Böschung von der Fahrbahn und erfasste einen Leitpfosten. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam gegen 16:05 an der gleichen Stelle ein 18-jähriger Autofahrer auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab. Dessen Pkw überschlug sich mehrfach im Straßengraben und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Am Unfallort wurden die Beamten durch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Altbessingen und Arnstein unterstützt.

Autofahrer in Karlstadt unter Alkoholeinfluss

Bei der Kontrolle eines 61-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 22:00 Uhr in der Würzburger Straße in Karlstadt stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,33 mg/l Atemluftalkoholkonzentration. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige mit einem Fahrverbot zu.

vd/Polizei Karlstadt