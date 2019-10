Unfall bei Waldarbeiten nahe Lohr-Ruppertshütten - 22-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstag kam im in der Waldabteilung „Reisig“ bei Lohr-Ruppertshütten zu einem schweren Unfall. Ein 22-jähriger Waldarbeiter war dort im Firmenauftrag mit der Fällung von Bäumen beauftragt. Bei der Fällung einer größeren Buche an einem Steilhang traf den Mann ein herabstürzender dürrer Ast eines anderen Baumes. Dadurch erlitt der Waldarbeiter schwere Verletzungen im Rückenbereich und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt sofort in das Lohrer Krankenhaus eingeliefert. Von dort aus erfolgte eine Weiterverlegung in die UNI-Klinik Würzburg. Genauere Informationen über Art und Schwere der Verletzung liegen noch nicht vor.

mci / Quelle: Polizei Lohr-Ruppertshütten