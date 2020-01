Unfall bei Schimborn: Zwei Frauen verletzt

Zeitgleich war eine 62-Jährige VW-Golf-Fahrerin von Schimborn kommend in Richtung Mömbris unterwegs. Der Golf prallte in das Heck des Alfas. Hierbei wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Schimborn sowie der Bauhof Mömbris sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr geregelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah/ves