Unfall bei Kreuzwertheim

Zwei Autofahrer fuhren hintereinander hinter einem Lkw her. Der Fahrer eines Seat Leon setzte dann zum Überholen eines vor ihm fahrenden BMW sowie des Lkws an. Als er sich mit der Front auf Höhe der Fahrertür des BMWs befand, scherte dessen Fahrer plötzlich aus Unachtsamkeit nach links zum Überholen aus. Obwohl der Seat-Fahrer noch versuchte, nach links aufs Bankett auszuweichen, kam es zur Kollision der Außenspiegel, wodurch beide zerstört wurden. Die Pkw blieben fahrbereit.

Zwei Fahrräder in Marktheidenfeld gestohlen

Am Dienstag wurden in der Zeit von 08:00 und 15:00 Uhr zwei Fahrräder im Gesamtwert von 3400 € entwendet. Ein schwarz-blaues Damen-E-Bike der Marke Cube sowie ein schwarz-blaues Jugend-Mountainbike der Marke Bulls standen in einem nicht versperrten Anbau neben dem Carport eines Anwesens in der Straße „Stegweinberg“. Eventuell steht der Diebstahl im Zusammenhang mit Sperrmüll auf der Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diesel-Diebstahl aus Baumaschinen bei Triefenstein

Diesel in unbekannter Menge wurde aus drei Baumaschinen einer Baustelle am Seeäcker abgezapft. Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, liegt der Tatzeit zwischen dem 23.12.19 und Sonntag, 19.01.20. Unbekannte Täter öffneten die Tankabdeckungen an zwei Raupenbaggern und einem Radlader. Mittels eines Schlauchs wurde dann der Kraftstoff abgezapft. Weiterhin wurde vergeblich versucht, einen Baucontainer aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird mit 300 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld