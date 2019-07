Am Freitag gegen 17:00 Uhr fuhr eine Gruppe Motorradfahrer von Kirchzell in Richtung Ottorfszell. Da im Gegenverkehr ein Pkw einen anderen Pkw überholte, mussten die Motorradfahrer stark abbremsen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Einer der Motorradfahrer kam dabei zu Sturz. Er verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit dem Helikopter ins Universitätsklinikum nach Würzburg gebracht werden musste. Die beiden Autofahrer im Gegenverkehr setzten ihre Fahrt fort, da sie von dem Unfall vermutlich nichts bemerkt haben.Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Insbesondere werden die beiden Pkw-Fahrer im Gegenverkehr gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Betrunkener Fahrradfahrer

Miltenberg. Da er Schlangenlinien fuhr, wurde ein Radfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:25 Uhr in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden beim Radfahrer starke Ausfallerscheinungen und ein Alkoholwert von 1,52Promille festgestellt, weshalb bei ihmeine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfallflucht

Miltenberg. Am Freitag bemerkte ein Fahrzeughalter, dass sein auf der Straße geparkter Pkw von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der Pkw von einem orangefarbenen Baustellenfahrzeug angefahren wurde. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg