Unfall bei Gräfendorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einer folgenschweren Fehleinschätzung eines Autofahrers kam es Freitagvormittag kurz vor elf Uhr zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer am Ortsende von Gräfendorf an der Abbiegung nach Michelau. Der 52-jährige Biker aus Recklinghausen musste nach dem Zusammenstoß schwerverletzt, aber nicht lebensbedrohlich, mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg geflogen werden. Der Seat-Fahrer kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.

Wie der Polizeihauptkommisar Martin Deisenroth von der Polizeidienststelle Gemünden an der Unfallstelle am Ortsausgang von Gräfendorf nach ersten Erkenntnissen schilderte, waren zwei Motorradgruppen mit je fünf Fahrern unterwegs. Die erste Gruppe bog rechts Richtung Michelau in das Saaletal ab, wo der Wagen mit Schweinfurter Kennzeichen wartete. Die zweite Bikergruppe aus Nordrhein-Westfalen, die sich auf einer Sternfahrt in der Region befand, wollte allerdings gerade aus nach Waizenbach fahren.

Diese Situation schätzte der Autofahrer wohl falsch ein. Er nahm vermutlich an, dass die langsam fahrende Motorradgruppe ebenfalls Richtung Michelau fahren wollte und fuhr los. Auf der Einmündung kollidierte er seitlich mit dem erfahrenen Motorradfahrer mit seiner Kawasaki Ninja 1200 ccm. Die Freiwillige Feuerwehr Gräfendorf unter der Leitung des Kreisbrandinspektors Florian List sicherte die Unfallstelle ab und reinigte diese. Vor Ort war auch ein Unfallsachverständiger. Zudem im Einsatz waren Notarzt und der Rettungsdienst des BRK.

