Unfall bei Darmstadt: Zeugen gesucht

Am Dienstag ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Unfall auf der BAB 67, zwischen dem Autobahndreieck Darmstadt-Griesheim und dem Autobahnkreuz Darmstadt. In dem dortigen dreispurigen Bereich kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen einem orangefarbenen Pkw und einem gelben Lkw mit gelben Anhänger (Autotransporter), der mit Fahrzeugen beladen war. Der orangefarbene Pkw fuhr links neben dem Lkw mit Anhänger. Beide Beteiligten gaben vor Ort an, dass jeweils der andere Unfallbeteiligte den Fahrstreifen gewechselt habe und es so zu dem Verkehrsunfall kam.

Die Polzei fragt nun: Gibt es Zeugen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können?

Hinweise bitte an die Polizei Südhessen, Tel. 06151 / 8756-0

Polizeipräsidium Südhessen/mm