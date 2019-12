Unfall bei Bessenbach  Fahrer überschlägt sich mit VW

Der Unfall passierte am Montag gegen 10 Uhr, als der Mann mit seinem Lupo von Hessenthal kommend in Richtung Bessenbach unterwegs war. In einer Rechtskurve verlor er auf nasser Straße die Kontrolle übers einen Wagen, rutschte nach rechts von der Straße, eine Böschung hinauf, wo sich der Lupo überschlug, auf die Straße rollte und dort auf dem Dach liegen blieb. Ersthelfer, die noch vor den Rettungskräften am Unfallort ankamen, konnten den Mann aus dem Autowrack befreien.

Nach einem weiteren Check durch die Besatzung eines Rettungswagens hatte er den Unfall augenscheinlich unverletzt überstanden. Der Lupo, ein wirtschaftlicher Totalschaden nach dem Unfall, wurde abgeschleppt. Bis das Fahrzeugwrack abgeschleppt war, sicherte die Feuerwehr Bessenbach die Unfallstelle, reinigte die Straße und regelte den Verkehr, der einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen konnte.

rah