Unfall bei B469: Frau schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr ist eine 49-Jährige mit ihrem Opel auf der Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg gefahren. An der Anschlussstelle Großostheim-Mitte ordnete sich die Fahrerin auf den Verzögerungsstreifen ein. Dabei kam sie in der Rechtskurve aufgrund regennasser Fahrbahn nach links ab. Über den Beschleunigungsstreifen landete sie auf einer Wiese und überfuhr noch zwei Leitpfosten. Etwa 50 Meter weiter kam sie zum stehen. Die Opel-Fahrerin wurde schwerverletzt von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden durch den Unfall.

Mofa rutscht auf Ölfleck aus

Damm. Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, befuhr ein Mofa-Fahrer die Weichertstraße von der Schönbornstraße kommend. Als er nach rechts in die Auhofstraße abbog verlor das Vorderrad auf einem tellergroßen Ölfleck die Haftung und geriet ins Rutschen. Der Mofa-Fahrer stürzte und zog sich eine Schulterprellung zu. Der Rettungsdienst führte den 53-Jährigen einem Arzt zu. Der Schutzhelm des Fahrers verkratzte, verhinderte jedoch schlimmere Verletzungen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Daimler angefahren und geflüchtet

Damm. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchiert am Sonntag, in der Zeit vom 09 bis 16 Uhr, einen Pkw Daimler. Dieser war in der Reuterstraße abgestellt und weist nun eine Delle in der Fahrertür auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Graffiti an Laufacher Bahnhof und Wohnanwesen

Laufach. Ein unbekannter Täter beschmierte am Sonntag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:45 Uhr, ein Wohnanwesen in der Bahnhofstraße. Zudem wurden eine Mülltonne, ein Stromverteilerkasten und eine Tür des Bahnhofes angegangen. Der Täter verwendete rot/rosa Farbe zum Anbringen von Smileys und diversen Schriftzügen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg