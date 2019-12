Unfall aus medizinischer Ursache

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte nach einem kurzen Gespräch den Notarzt. Durch diesen konnte die Person schnellstmöglich behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro.

Ladendiebin erwischt

Am Montag, um 14:50 Uhr, konnte ein Detektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie eine 17-Jährige beobachten, wie sie mehrere Bekleidungsteile in ihre Tasche steckte. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs kamen die erbeuteten Gegenstände zum Vorschein. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Ladendiebin erhielt ein Hausverbot und eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Goldbach: Abbiegefehler

Am Montag, um 11 Uhr, wollte ein 45-Jähriger mit seinem Pkw Kia von der Aschaffenburger Straße nach links auf die Bundesstraße 26 in Richtung Hösbach fahren. Hierbei übersah einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 90-Jährigen gesteuert wurde. In Kreuzungsmitte kam es zur Kollision der beiden Autos, wobei ein Gesamtschaden von 6.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Sailauf: Baustellendiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Montag, 06:30 Uhr verschwanden von einer Baustelle in der Theodor-Bergmann-Straße diverse Baumaschinen und gelagertes Material im Gesamtwert von circa 5.000 Euro.

Hinweis auf die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg