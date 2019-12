Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn: Auto kollidiert mit Baum

Dabei verlor die Fahrerin gegen 7.20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte

sich und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht

verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus

eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3600 Euro.



Beim Rangieren unachtsam gewesen

Alzenau. Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr wollte ein 22-

jähriger Fahrer eines Renaults in der Carl-Zeiss-Straße in eine Grundstückseinfahrt

einbiegen. Hierbei rangierte er rückwärts und übersah einen dahinter wartenden 55-

jährigen Fahrer eines Kleintransporters. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von

gut 1000 Euro.



Nach Spiegelberührung geflüchtet

Schöllkrippen. Am Freitag gegen 12 Uhr kam es in der

Aschaffenburger Straße zu einer Spiegelberührung zweier Fahrzeuge. Während der 76-

jährige Fahrer eines Wohnmobils nach der Kollision stoppte, entfernte sich der

andere Fahrzeugführer. Im vorliegenden Fall sind vielversprechende

Ermittlungsansätze vorhanden. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von gut 600 Euro.

Marihuana aufgefunden

Karlstein. Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr,

wurde in der Hanauer Landstraße ein Fußgänger einer Personenkontrolle unterzogen.

Hierbei konnte beim 19-Jährigen Marihuana-Geruch und anschließend eine geringe Menge

des Betäubungsmittels festgestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine

Strafanzeige.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/mm