Unfall auf der Staatsstraße 2317

Eine 39-jährige befuhr gegen 14.30 Uhr die Staatsstraße in Richtung Wiesthal. In der scharfen Rechtskurve vor der Bahnunterführung kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße ins Schleudern und dadurch mit dem Heck ihres Fahrzeuges zunächst auf das Bankett und anschließend auf die Gegenfahrspur. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5000 Euro. Eine Fahrerin erlitt Prellungen im Brustbereich und wurde zur Überprüfung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Lohr