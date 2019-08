Unfall auf der L3416 zwischen Hainburg und Obertshausen: Flüchtiger Fahrer gefunden

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen auf Nachfrage mitteilt, war der 42-jährige Fahrer des Kleintransporters zunächst zu Fuß in Richtung von Kleingärten am Ortsrand von Hainburg geflüchtet. Im Zuge der Suche wurde dann ein Verdächtiger im Bereich der Aussinger und später der Leipziger Straße gesehen. Hier konnte dann der flüchtige Fahrer nach etwa einer Stunde vorläufig festgenommen werden. Bei der folgenden polizeilichen Vernehmung konnte der 42-jährige Unfallfahrer keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Zu Verletzungen des Unfallfahrers liegen bislang keine Informationen vor.

Die erste Meldung zum Unfall:

Frontalcrash: Sprinter-Lenker flüchtet nach Unfall bei Hainburg, Golf-Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer des Golf wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Sprinters war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht aufzufinden. Polizei und Feuerwehr gingen davon aus, dass er von der Unfallstalle geflüchtet war.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber leiteten umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer ein. Er konnte im Verlauf des Einsatzes von der Polizei ausfindig gemacht werden. Über seinen Zustand ist derzeit nichts bekannt. Zusätzlich wurde ein Gutachter angefordert, um den Einsatz zu rekonstruieren. Die Landstraße war bis etwa 15 Uhr gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hainburg, Obertshausen, das DRK Hainstadt, Rettungsdienst mit zwei Rettungswägen, Notarzt, mehrere Einheiten der Polizei mit Polizeihubschrauber.

Armin Lerch