Unfall auf der Ebertbrücke sorgt für Stau in Aschaffenburg

Nur noch Schrottwert haben zwei Audis nach einem Unfall auf der Ebertbrücke am Donnerstagabend. Gegen 17.55 Uhr fuhr eine 54-jährige Audi A4-Fahrerin von der Schillerstraße in Richtung Ebertbrücke. Zeitgleich bog der 50-jährige Fahrer eines Audi A5 von der Ebertbrücke kommend nach links in Richtung B8/Kleinostheim. Vermutlich fuhr die Audi-Fahrerin bei Rotlicht über die Kreuzung, was Zeugen bestätigten. Sie stieß in die Seite des abbiegenden A5, welcher sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad drehte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Sie musste jedoch nur ambulant behandelt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach ersten Einschätzungen wird sich der Schaden auf mehr als 20.000 Euro summieren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden, was für erheblichen Stau im Feierabendverkehr sorgte. Die weitere Sachbearbeitung hat der Verkehrsunfalldienst der PI Aschaffenburg übernommen.

Ralf Hettler