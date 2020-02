Unfall auf der A3 bei Bessenbach: Drei Menschen verletzt

Gegen 22.45 Uhr war ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus München auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenleitplanke. Der BMW schleuderte quer über alle drei Fahrstreifen und kam am linken Fahrbahnrand an der Mittelleitplanke zum Stehen. Dabei wurde das linke Vorderrad des BMW abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert.

Nachdem der BMW-Fahrer die Unfallstelle mit einem Warndreieck abgesichert hatte, übersah ein herankommender 30-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta den Reifen und fuhr darüber hinweg. Das Fahrzeug kippte um, rutschte in den BMW und blieb auf dem Dach liegen.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, erlitt ein Mitfahrer auf dem Rücksitz des Ford schwere Verletzungen. Der Fahrer und der Beifahrer des Fiesta kamen mit leichteren Verletzungen davon. Alle drei wurden nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sowie die Autobahnmeisterei . An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Die Autobahn in Richtung Frankfurt war für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird laut Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mit etwa 40.000 Euro beziffert.

Ralf Hettler/Manuela Klebing