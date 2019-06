Unfall auf dem Fahrradweg in Zellingen - verletzte Frau muss ins Krankenhaus

Glück im Unglück hatte eine 78-jährige Frau nachdem sie infolge einer Kollision mit einem anderen Fahrradfahrer von ihrem Fahrrad gestürzt war. Die Radfahrerin war am späten Nachmittag auf dem Radweg von Zellingen in Richtung Erlabrunn unterwegs als sie an einem anderen Fahrradfahrer vorbeifuhr der kurz zuvor auf sein Fahrrad gestiegen war und losfahren wollte.

Durch eine unkontrollierte Lenkbewegung nach links streifte dieser das Fahrrad der 78-jährigen. Die Frau stürzte zur Seite und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Glücklicherweise hatte sie einen Helm getragen sodass sie nur leicht verletzt wurde. Sie musste dennoch mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zellingen: Mofafahrer mit Alkohol erwischt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am späten Freitagabend fiel einer Polizeistreife in Zellingen ein Mofafahrer auf der ohne Helm unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab schließlich einen Wert von 0,74 Promille.

Trekkingrad in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Bereits vor zwei Wochen wurde ein im Bereich Zum Helfenstein abgestelltes Fahrrad durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Es handelte sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke „Stevens“ . Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt