Unfall auf Tankstellengelände

Dem Sachstand nach fuhr ein 58-jähriger auf das Tankstellengelände und wollte rückwärts an die Zapfsäule heran fahren. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Traktor hinterlässt Ölspur

Himmelstadt: Am Freitag verursachte ein ortsansässiger Landwirt auf der Staatsstraße 2300 zwischen Laudenbach und Himmelstadt mit seinem Traktor eine Ölspur. Die Verunreinigung der Straße konnte bis zum Anwesen des 61-jährigen verfolgt werden. Dieser hatte den Ölverlust noch nicht bemerkt.

Dachrinne beschädigt und geflüchtet

Eußenheim: Am Freitag gegen 13:00 Uhr wurde durch ein Fahrzeug eines Paketdienstes die Dachrinne einer Garage in der Berggasse in Eußenheim beschädigt. Ein, in der Nähe befindlicher Zeuge, konnte dies beobachten und das Kennzeichen des Fahrzeugs ablesen. Im Anschluss meldete er seine Beobachtungen der Polizeiinspektion Karlstadt. Der Sachschaden an der Garage beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Mehrere Vorfälle bei "Umsonst & Draußen"-Festival

Karlstadt: Aufgrund von starkem Marihuana-Geruchs wurde am Freitagabend im Rahmen des Umsonst & Draußen Festival durch die Polizei eine Personenkontrolle einer Kleingruppe durchgeführt. Ein 21-jähriger wurde beim Konsum eines Joints beobachtet. Außerdem konnte während der Kontrolle bei einem 22-jähringen ein weiterer Joint aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Zu einer verbalen Streitigkeit kam es auf dem Festival-Gelände in den frühen Morgenstunden zwischen einem 22-jährigen und einem 28-jährigen. Zur Schlichtung wurde die Polizei hinzugezogen. Den beiden Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Im Rahmen des Einsatzes wurde durch die uniformierten Beamten auch die Body-Cam eingesetzt.

Auf dem Nachhauseweg vom Umsonst & Draußen erlitt ein 35-jähriger nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eine Platzwunde am Auge, sowie eine Prellung an der Nase, nachdem er von einem 22-jährigen zwei Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde.

vd/Polizei Karlstadt