Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Schöllkrippen

Gegen 8.45 Uhr wollte ein 82-jähriger Opel-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Aschaffenburger Straße fahren. Um einem Lkw die Einfahrt zu ermöglichen setzte der Mann ein Stück zurück und fuhr dabei gegen den hinter ihm stehenden BMW einer 26-jährigen Frau.

Wildunfall: Mömbris

Am Sonntag um 22.45 Uhr erfasste ein BMW-Fahrer zwischen Reichenbach und Mömbris ein Reh. Dabei wurde das Auto im Bereich der Beifahrertür beschädigt.

Sachbeschädigung durch Graffiti: Wiesen

Im Laufe der letzten Woche besprühte ein Unbekannter mehrere Wände im Bereich der Schule und des Bolzplatzes in der Dr.-Frank-Straße. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/ienc