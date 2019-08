Unfall auf B469 bei Stockstadt: BMW kollidiert mit Volkswagen - Frau verletzt

Gegen 10.30 Uhr wollte eine 24-jährige BMW-Fahrerin von der Kreisstraße AB16 kommend an der Anschlussstelle Stockstadt in Richtung Seligenstadt auffahren. Im regennassen Auffahrtsbereich brach das Heck des BMW aus, die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug rutsche in einen auf der Hauptfahrbahn fahrenden VW Multivan.

Anschließend kam der BMW völlig beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen. Glimpflich ging es für alle Insassen der beiden Fahrzeuge aus. Lediglich im VW wurde eine Mitfahrerin leicht verletzt. Während der Multivan seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, musste der BMW abgeschleppt werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt summiert sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs war die Anschlussstelle und eine Fahrstreifen gesperrt.



Ralf Hettler