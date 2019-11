Unfall auf B469 bei Obernburg: Polizei sucht Zeugen

Eine 24-jährige Opelfahrerin fuhr zunächst auf der linken Spur in Richtung Miltenberg und kam auf Höhe des Verzögerungsstreifens zur Tankstelle ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen einen Betonsockel und blieb anschließend quer in der Einfahrt stehen. Die drei Insassen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Da die Fahrzeugführerin angibt, dass sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst worden wäre, werden mögliche Zeugen gebeten sich zu melden.

Pkw zerkratzt

Röllbach. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, wurde ein im Opersgraben geparkter Audi zerkratzt. Der silberne Wagen wurde an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf gut 1.000 Euro.

Angetrunkener Fahrzeugführer

Großwallstadt. Beim Fahrer eines Opels wurde am Dienstag gegen 17:30 Uhr während einer Kontrolle in der Einsteinstraße Alkoholgeruch festgestellt. Der Wert lag bei 0,90 Promille. Die Folge sind ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Ladendieb flüchtet

Elsenfeld. Zu einem Ladendiebstahl kam es am Dienstag gegen 15.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Erlenbacher Straße. Ein etwa 35-jähriger kräftiger Mann hatte eine Jacke in die Umkleide genommen und offenbar die Sicherungsetiketten entfernt. Als am Ausgang trotzdem der Alarm ertönte rannte der Täter davon. Eine Fahndung verlief erfolglos. Seine ursprünglich getragene Jacke ließ er im Geschäft zurück. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 180 Euro.

Polizei Obernburg/nico