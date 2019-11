Unfall auf A45 bei Kleinostheim - Fahrer verletzt

Kurz nach 10 Uhr war ein 39-jähriger BMW-Fahrer, von Mainhausen kommend, an der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der BMW prallte in die Leitplanke, kippte vermutlich in einem Grünstreifen auf die Seite und kam schließlich in diesem zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Kleinostheim und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab.

Die Zufahrt zur A45 in Fahrtrichtung Hanau war über ein halbe Stunde gesperrt. der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

rah