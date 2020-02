Unfall auf A45 bei Alzenau - Zwei Menschen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr. Ein Skoda Fahrer war in Richtung Gießen auf der A 45 unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Alzenau Nord aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab kam. Der Skoda prallte gegen mehrere Bäume und blieb am Ende im Grünstreifen stehen.

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde eine der Person mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die andere ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn in Richtung Hanau war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr an der Anschlussstelle Alzenau Nord abgeleitet. Trotzdem reicht der Stau bis zur Anschlussstelle Alzenau Mitte. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Unfall zu rekonstruieren.

rah