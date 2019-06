Unfall auf A3 bei Weibrsbrunn - Hergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitagabend auf der A 3. Gegen 19.10 Uhr waren ein Audi, ein VW und ein Mercedes zwischen den Ausfahrten Rohrbrunn und Weibersbrunn in Richtung Frankfurt unterwegs. Der 18-Jährige Fahrer des Mercedes fuhr dabei auf der linken Spur. Weil der Lenker des VWs plötzlich von der mittleren Spur nach links zog, kam es dort zu einem Auffahrunfall zwischen diesen Fahrzeugen. Der VW-Fahrer gibt jedoch an, dass er ohne auf den Verkehr zu achten nach links wechseln musste, da der 51-jährige Fahrer des Audi für ihn völlig unerwartet von der rechten auf die mittlere Spur gefahren ist und es dort beinahe zu einer Kollision kam. Dies bestreitet jedoch der Fahrer des Audis. Nach dem Auffahrunfall kam es schließlich noch zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Sharan und dem Q7. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Da die Polizei vor Ort den genauen Unfallhergang nicht klären konnte, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 06021/8572530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Unfall nach Reifenplatzer bei Weibersbrunn

Weibersbrunn - Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstand am Freitag nach einem Unfall bei Weibersbrunn. Während der Fahrt in Richtung Frankfurt platzte gegen 12.00 Uhr an einer Zugmaschine mit tschechischer Zulassung ein Reifen und die Teile landeten auf der Fahrbahn. Ein 27-Jähriger konnte mit seinem Opel dem Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Hierbei wurde die Fahrzeugfront so stark beschädigt, dass der Pkw im Anschluss abgeschleppt werden musste.

Rangierunfall in Weibersbrunn

Weibersbrunn - Um 21.55 Uhr parkte am Freitagabend der 22-jährige Fahrer eines Sattelzuges an der Rastanlage Spessart-Süd aus und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Schlechter Einweiser? Lastwagen schrammt Sattelzug

Aschaffenburg - Obwohl sich ein Lkw-Fahrer am Samstag extra einen Einweiser für das Ausparkmanöver gesucht hat, ist es gegen 03.45 Uhr auf dem Parkplatz Strietwald-Süd zu einem Unfall gekommen. Der 61-Jährige sprach aufgrund der beengten Situation einen Kollegen an und bat ihn um Hilfe. Dennoch kam es beim Rangieren zum Kontakt mit einem anderen Sattelzug. Der Fahrer erklärte der Polizei, dass der Einweiser seine Aufgabe nicht richtig gemacht hätte. Der hingegen gab dem Brummifahrer die Schuld, er sei zu schnell gefahren und habe nicht auf seine Anweisungen reagiert. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

