Unfall auf A3 bei Waldaschaff: Zwei Menschen schwer verletzt

Kurz nach 6 Uhr war eine 79-jährige BMW-Fahrerin auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Waldaschaff kam die Seniorin in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab, fuhr auf die Leitplanke, bevor sie etwa 150 Meter im Grünstreifen zurücklegte. An einem Erdwall hob das Fahrzeug ab und landete im Straßengraben. Die Fahrerin und ihr 51 Jahre alter Mitfahrer mussten von den Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Bessenbach aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Betroffenen wurden anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW hat nur noch Schrottwert. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Während der Bergung des Unfallsfahrzeugs war ein Fahrstreifen gesperrt.

Ralf Hettler