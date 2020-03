Unfall auf A3 bei Seligenstadt: Fahrbahnen in beide Richtungen voll gesperrt

Die Fahrbahnen sind sowohl in Richtung Frankfurt, als auch in Richtung Würzburg vollgesperrt. Die Arbeiten der Einsatzkräfte vor Ort dauern noch an.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind zwei Autos in Richtung Frankfurt bei einem Überholvorgang kollidiert. Einer der beiden betroffenen Autofahrer geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto prallte laut Polizei offenbar gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich und landete auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Mindestens drei weitere Fahrzeuge und ein Lastwagen waren am Unfall beteiligt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Wie viele Menschen dabei verletzt wurden, ist laut Rudi Neu, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen, noch unklar. Derzeit ist ein Rettungshubschrauber an der A3 im Einsatz.

mci