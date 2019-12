Unfall auf A3 bei Bessenbach: Fehler beim Überholen

Am Donnerstag wollte gegen 21:15 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes Kleintransporter auf der A3 bei Bessenbach einen Lkw überholen. Beim Ausscheren zum Überholen übersah der Herr allerdings den zu dieser Zeit auf der linken Spur fahrenden VW Tiguan. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, in Folge dessen der VW nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auffahrunfall bei Goldbach

Am Donnerstag musste gegen 15:30 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem Land Rover auf der A3 bei Goldbach verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende 41-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf das Heck des vor ihm fahrenden Pkws auf. Der BMW-Fahrer versuchte zuvor noch mit seinem Pkw nach rechts auszuweichen, touchierte hierbei allerdings noch einen neben sich fahrenden Sattelzug seitlich. Die drei Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 19000 Euro. Der BMW war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierzu musste der linke Fahrstreifen für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Es bildete sich daraufhin ein Rückstau von ca. 2 Kilometern Länge.

Marihuana mitgeführt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Hösbach wurde bei einem 41-Jährigen am Donnerstag gegen 14 Uhr eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach