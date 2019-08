Unfall auf A3 Richtung Frankfurt bei Waldaschaff: Folgen für Rettungsgassen-Blockierer

Um 8.14 Uhr, am Mittwoch, war ein 46-jähriger Skoda-Fahrer auf der A3 Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Kauppenbrücke und der Anschlusstelle Bessenbach/Waldaschaff verlor er aufgrund von Starkregen und Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Skoda kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Mittelabtrennung und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Während an seinem Fahrzeug Totalschaden entstand, blieb der Fahrer unverletzt. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt werden.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen vorbeifahren. Der Unfall sorgte zu dem alltäglichen Baustellen-Stau für zusätzliche Behinderungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme zog die Verkehrspolizei den Fahrer eines italienischen Kleintransporters heraus, dieser hatte die Rettungsgasse blockiert und die Anfahrt der Rettungskräfte behindert. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, außerdem bekommt er Fahrverbot in Deutschland.

rah