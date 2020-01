Unfall am frühen Neujahrstag: Mitfahrerin leicht verletzt

Der 22-jährige-Ford-Fahrer blieb offensichtlich unversehrt. Seine 21-jährige Beifahrerin erlitt allerdings leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Maintaler gegen 2.30 Uhr unterwegs in Richtung Frankfurt, als der Ford unmittelbar vor einem Fahrbahnteiler in einer Rechtskurve auf eisglatter Fahrbahn nach links abkam und in die Mittelschutzplanke prallte. Zudem stand der 22-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss; das Testgerät zeigt 0,67 Promille an. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Fahrzeugspiegel wurden abgetreten

Hanau-Steinheim. Unbekannte beschädigten an Neujahr vier geparkte Autos. Die Fahrzeuge standen in der Dalbergstraße und in der Schönbornstraße. Die Täter haben jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 12.30 Uhr. Die Polizeistation Großauheim ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu erreichen.

