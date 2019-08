Der Betroffene und sein 49-jähriger Anglerfreund hielten sich in den Abendstunden bei einem Lagerfeuer am besagten Grillplatz auf und vertrieben sich die Zeit mit einigen Bierchen. Als der 55-jährige Geschädigte gegen 20:45 Uhr Holz nachlegen wollte, geriet er alkoholisiert ins Stolpern und stürzte bäuchlings in die Feuerstelle.

Sein Begleiter zog ihn sofort aus dem Feuer und löschte ihn mit einem Eimer Wasser ab. Nichtsdestotrotz zog sich der Verunfallte schwere aber nicht lebensbedrohliche Brandverletzungen an den Beinen bis zur Brust zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Sein Begleiter erlitt bei seiner Rettungsaktion ebenfalls leichte Brandverletzungen an beiden Händen, die lediglich einer ambulanten Behandlung vor Ort bedurften. Die Feuerstelle wurde schließlich von der Feuerwehr Eußenheim abgelöscht.

mci / Quelle: Polizei Karlstein