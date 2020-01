Unfall am Feldkahler Berg in Hösbach  vier Menschen verletzt

Der Unfall ereignete sich am Feldkahler Berg, als ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung nach Hösbach zwei Autos überholen wollte. Der Mercedes streifte beim Überholversuch einen Opel-Corsa, der in die Gegenrichtung nach Schimborn unterwegs war. Durch den Zusammenprall drehte sich der Mercedes um 180 Grad, prallte in die Leitplanke und bleib dort stehen. Der Corsa geriet durch den Anprall auf den Grünstreifen, streifte einen entgegenkommenden Renault Transporter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die 50 Jhre alte Fahrerin des Corsa, sowie zwei 15-jährige Teenager, die mit im Corsa saßen, als auch der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankheus gebracht werden. Während der rettungs- und Bergungsarbeiten, unterstützt von der Feuerwehr Hösbach, war die Staatsstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Weitere Ermittlungen zur Unfallursache führt der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei. Die Polizei bittet zudem Zeugen des Unfalls, sich auf der Dienststelle zu melden, Tel.: 06021/875-0.

rah