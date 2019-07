Unfall: Mann flieht vor Polizei auf Dach seines Hauses in Aschaffenburg - Durch Drehleiter gefasst

Im Verlauf dessen kollidierte der Fahrzeugführer mit Sperrpfosten am rechten Fahrbahnrand. Anschließend verließ der Täter die Unfallörtlichkeit mit quietschenden Reifen in Richtung Matthäusstraße. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte kurz darauf den beschädigten Honda an der Halteranschrift antreffen. Der Halter öffnete den Beamten jedoch nicht die Tür, sondern floh auf das Dach seines Anwesens. Unter Einsatz einer Drehleiter der Feuerwehr konnte der 39-jährige Honda-Fahrer gesichert und unverletzt vom Gebäude herabgeholt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Aufgrund dessen wurde der Unfallflüchtige auf die Dienststelle verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht zu rechnen.

Jugendliche treten Außenspiegel ab

Aschaffenburg. Fünf bis zehn Jugendliche gingen am Sonntag gegen 0.15 Uhr einen Mercedes an. Dieser stand im Leiderer Stadtweg geparkt und weist nun einen abgetretenen linken Außenspiegel auf.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kennzeichen gestohlen

Weibersbrunn. Ein unbekannter Täter stahl im Zeitraum von Dienstag 9 Uhr bis Freitag 15 Uhr beide Kennzeichen eines VW Golf. Zuvor hatte der Täter die Kennzeichenhalterungen zerbrochen. Das Fahrzeug war auf einem Pendlerparkplatz in der Staatsstraße 2308 abgestellt. Die Kennzeichen lauten MSP-K220.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

ves/Polizei Aschaffenburg