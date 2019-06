Unfall: 19-jähriger Kradfahrer verletzt

Der Mann zog sich bei dem Unfall eine Fraktur an der rechten Hand zu und musste in eine Klinik gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Parkbuchtrempler

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Beim rückwärts Rangieren stieß am Dienstag gegen 13.40 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto gegen ein dort am Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch den Rempler entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Kellerbrand

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag kam es in Thüngen gegen 21.20 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Neuen Gasse zu einer Verpuffung beim Warmwasserspeicher der Heizungsanlage, was zu einem Kellerbrand führte. Durch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren von Thüngen, Binsfeld, Stetten und Karlstadt, welche mit insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

ves/Polizei Karlstadt