Unfälle in der Baustelle auf A3 bei Aschaffenburg

Geringer Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Baustelle bei Aschaffenburg in Richtung Würzburg. Ein 20-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen fuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem VW auf einen Hyundai auf, da die Fahrerin des anderen Wagens verkehrsbedingt abbremsen musste.

Goldbach - Ein 64-Jähriger aus Hessen verursachte um 16.50 Uhr ebenfalls einen Verkehrsunfall in Richtung Würzburg. Mit seinem Kleintransporter fuhr der Mann in der Baustelle auf einen VW auf und schob diesen noch auf einen BMW. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass eine Abschleppung erforderlich war. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung stand deshalb lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 28000 Euro an.

Dachbox öffnet sich während der Fahrt und verursacht so Auffahrunfall

Weibersbrunn. Materialermüdung war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Familie aus Belgien war gegen 20.40 Uhr mit einem Kia bei Weibersbrunn unterwegs. Während der Fahrt öffnete sich die Dachbox und der Inhalt verteilte sich auf alle Fahrstreifen. Noch vor Eintreffen der Polizei kam es wegen der Hindernisse zu einem Auffahrunfall. Ein 59-Jähriger aus Köln erkannte die Gefahr rechtzeitig und bremste seinen Pkw ab. Dies erkannte eine 27-Jährige aus Frankfurt zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach