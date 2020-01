Unfälle in Lohr

Am 03.01.2020, gegen 15 Uhr, fuhr die 28jährige Auslieferfahrerin eines Paketdienstes in der Ostlandstraße rückwärts um zu wenden. Hierbei übersah sie, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine 23-Jährige mit ihrem Pkw hinter ihr wartete. Für die 23-Jährige gab es keine Möglichkeit den Unfall zu vermeiden, so dass die Paketdienstfahrerin auf ihren Ford auffuhr. Am Fahrzeug der Paketdienstfahrerin entstand ein geringer Heckschaden an der rechten Fahrzeugecke in der Höhe von ca. 200 Euro. Am Ford wurde die vordere linke Fahrzeugecke beschädigt. Hier wird der Schaden auf ca. 1000 Euro geschätzt. Ähnlich erging es einem 54-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rechtenbacher Straße. Er setzte gegen 16.45 Uhr mit seinem Hyundai zurück um einer anderen Verkehrsteilnehmerin das Rangieren zu ermöglichen. Auch er erkannte nicht, dass zu diesem Zeitpunkt schon ein anderes Fahrzeug hinter ihm stand. Als er zurücksetzte stieß er mit seiner Anhängerkupplung an die Front des wartenden Opel eines 44jährigen Mannes. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. In beiden Fällen wurden die Rückwärtsfahrenden verwarnt.

Fundfahrrad

Am Freitag, 03.01.2020, wurde mitgeteilt, dass in der Ostlandstraße seit einigen Tagen ein herrenloses Damenfahrrad in einer Garageneinfahrt steht. Das Fahrrad wurde von der Polizei überprüft und anschließend dem Bauhof der Stadt Lohr übergeben. Sollte jemand sein Fahrrad vermissen, so kann er sich mit dem Bauhof in Verbindung setzen.

mci / Quelle: Polizei Lohr