Unbekannter zerkratzt Auto in Sendelbach

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag wurde in der Franz-Kraus-Str. in Sendelbach ein blauer Pkw/VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug wurde mittels eines spitzen Gegenstandes an der rechten Seite zerkratzt- der Sachschaden beträgt etwa 1000€. Die Polizeiinspektion Lohr a. Main bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 bei der Dienststelle zu melden.

Diebstahl eines Kennzeichens

Neuhütten, Lkrs. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Steingrundstraße in Neuhütten das hintere Kennzeichen eines roten Pkw/Toyota Corolla durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizeiinspektion Lohr a. Main bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 bei der Dienststelle zu melden.

mci / Quelle: Polizei Lohr