Unbekannter verteilt weißes Pulver auf Auto in Aschaffenburg

Das Pulver brannte sich so stark in den Lack ein, dass auch nach einer gründlichen Fahrzeugreinigung eine Beschädigung festzustellen war. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Lack verkratzt und Spiegel beschädigt

Hösbach-Wenighösbach. Ein unbekannter Täter verkratzte in der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr einen Pkw Kia, der in der Karl-Seitz-Straße abgestellt war. Die Kratzer zogen sich auf der Beifahrerseite von der hinteren Türe bis zum hinteren Kotflügel. Zudem waren beide Außenspiegel nach vorne geklappt, so dass deren Mechanik Schaden davon trug. Dem Eigentümer entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

