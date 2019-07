Unbekannter tötet Reh in Buchen

Der derzeit für diesen Bereich verantwortliche Jagdpächter hörte zwischen 23.30 und 0 Uhr einen Schuss, weshalb der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Buchen: Auf mehreren hundert Euro Sachschaden bleibt eine VW-Fahrer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer am 08.07.2019, zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte den schwarzen Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße in Buchen abgestellt. Zwischenzeitlich muss jemand gegen die hintere Stoßstange sein. Der Schadensverursacher hatte weder auf den Geschädigten gewartet noch die Polizei verständigt, weshalb nun Zeugen des Unfalls gesucht werden. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Buchen: Ohne auf die Vorfahrt einer aus Richtung Buchen kommenden Autofahrerin zu achten, fuhr ein 43-jähriger Toyota-Fahrer am Samstag, gegen 8.15 Uhr, von der Rathausstraße in Eberstadt aus kommend nach links in die Landstraße in Richtung Buchen ein. Im Einmündungsbereich stießen der Toyota und der Mini zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Unfallverursacher und die 40-jährige Mini-Fahrerin schwer verletzt wurden und beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht.

vd/Polizei Heilbronn