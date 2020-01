Unbekannter stiehlt Bienenvölker in Weibersbrunn

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1200,-Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei stellt zweimal Amphetamin sicher

Am Freitag, um 20:40Uhr,konnte im Rahmen der Kontrolle eines 24-jährigen in der Ludwigstraße eine Kleinmenge Amphetamin aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der 24-jährige muss sich deshalb wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Um 23:12 Uhr, befand sich der 24 -jährige erneut in der Ludwigstraße, sprang bei Erblicken einer uniformierten Streifenbesatzung auf und wollte sich zügig entfernen. Bei der folgenden Kontrolle konnte bei diesem erneut eine Kleinmenge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg