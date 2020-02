Die Staatsanwaltschaft Hanau hat aufgrund des bisher bekannten Sachverhaltes ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Hanau Augenzeugen, die Ermittlungen zu unterstützen und sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Der 50-Jährige gab an, er sei gegen 7 Uhr mit dem Rad im Stadtteil Niederissigheim unterwegs gewesen, als bei einer Unterführung unter der Landesstraße 3195 mehrmals auf ihn geschossen worden sei. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur seine Kleidung beschädigt. Da der Angegriffene selbst nicht verletzt wurde, konnte er nach Hause gehen und von dort aus die Polizei verständigen.

Um wen es sich bei dem Täter handelt, ist derzeit noch unbekannt. Der 50-Jährige konnte zwar keine konkrete Beschreibung des Schützen abgeben; allerdings könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Person aus dem privaten Umfeld des Opfers handeln. Mit dieser soll der Geschädigte in den letzten Tagen einen Streit gehabt haben. Die Polizei war mit zahlreichen Streifen im Einsatz und sicherte am Tatort Spuren der Tat.



Es werde zudem geprüft, ob ein Zusammenhang zu vorherigen Einbrüche in das Fahrradgeschäft bestehe. Im Herbst vergangenen Jahres hatten unbekannte Täter in Geschäften in Hösbach, Sailauf und Würzburg zugeschlagen.



