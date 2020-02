Unbekannter greift zehnjähriges Mädchen in Darmstadt an

Am Dienstag, 04.02.2020 zwischen 16:50 Uhr und 16:55 Uhr kam es im Bereich des Willy-Brandt-Platzes (Ecke Bismarckstraße/Frankfurter Straße, vor der dortigen Bäckerei) in Darmstadt zu einem Angriff eines unbekannten Mannes auf ein 10-jähriges Mädchen. Hierbei griff der Mann das Mädchen von hinten an, hielt diesem mit der Hand den Mund zu und versuchte dieses in Richtung Herrngarten zu ziehen.

Da das Mädchen sich erheblich wehrte, kam der Mann zu Fall und flüchtete dann in Richtung Herrngarten. Das Mädchen wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Der Mann wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit grauer Jogginghose und dunklem Kapuzenpullover.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Angreifer oder zu dem Angriff machen können.

dc/Meldung der Polizei Südhessen