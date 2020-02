Unbekannter fährt schwarzen Golf in Gemünden an und flüchtet

Der Schaden dürfte rund 500 Euro betragen. Die Polizeistation Gemünden ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den Fahrzeugführer bzw. dessen Fahrzeug unter Tel. 09351 / 9741-0.

Anhängerplane in Gemünden zerschnitten

Gemünden Zwischen dem 01.02. und 03.02.20, ca. 13.00 Uhr, wurde an einem Pkw-Anhänger, der in der Grautalstraße abgestellt war, die rote Plane am Aufbau an beiden Längsseiten zerschnitten. Der Schaden dürfte ca. 600 EUR betragen.

Auch hier bittet die Polizeistation Gemünden um Hinweise!

dc/Meldungen der Polizei Gemünden