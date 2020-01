Unbekannter fährt in Kleinostheim gegen Grundstücksmauer und haut ab

Ein unbekanntes Fahrzeug, nach Einschätzung der Unfallfluchtexperten bei der Polizei, ein BMW ab Baujahr 3/2017 der Serie 4er, 6er, M5 oder X3 war offensichtlich mit dem Fahrzeugheck kollidiert. Unter Zurücklassung eines Schadens von 1.000 Euro beging der Verursacher Unfallflucht. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Rechts-vor-Links-Unfall

Aschaffenburg. Am Dienstag um 11.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Daimler die Nelseestraße in Richtung Lamprechtstraße. An der Kreuzung zur Pestalozzistraße fuhr ein 80-Jähriger mit seinem VW von links kommend in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Daimlers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Auto angefahren und abgehauen

Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr wurde in der Steubenstraße auf einem öffentlichen Parkplatz ein blauer VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher richtete einen Sachschaden von circa 1.000 Euro an der linken hinteren Türe an und flüchtete vom Ort des Geschehens. Die Ermittlungen dauern an.

Betäubungsmittelverstöße

Aschaffenburg. Am Dienstag um 14.30 Uhr überprüfte eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste am Schlossberg einen 35-jährigen Mann. Hierbei entdeckten die Polizeibeamten einen Klumpen Hasch, der sichergestellt wurde. Ein 20-Jähriger zog am Dienstag gegen 22 Uhr in der Würzburger Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, da deutlicher Marihuana-Geruch von ihm ausging. Eine anschließende Kontrolle durch die Ordnungshüter brachte eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, welches sichergestellt wurde. In beiden Fällen ergeht Anzeige an die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Auto aufgebrochen

Aschaffenburg. Auf einem Parkplatz in der Kleinen Schönbuschallee wurde am Dienstag zwischen 20:45 und 22 Uhr das Verdeck an einem BMW von einem unbekannten Täter aufgeschlitzt und das Schloss der Fahrertüre beschädigt. Aus dem Fahrzeuginnern verschwand ein Autoradio der Marke Sony. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Einbruch in ein Jugendzentrum

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Räume eines Jugendzentrums in der Alexandrastraße ein. Die Einbrecher öffneten mit brachialer Gewalt zwei Türen und durchwühlten den Büroraum. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

