Unbekannter fährt gegen Ampel in Erlenbach

Der Mast wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,00 EUR.

Unfallflucht in Wörth

Wörth am Main - Am Freitagabend ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Odenwaldstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Toyota. Am Toyota wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Toyota beträgt ca. 200,00 EUR.

Unfallflucht in Erlenbach

Erlenbach am Main - Ein Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug am Freitagmittag zwischen 13.00 Uhr - 14.30 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz. Als er zu seinem Ford zurückkehrte stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt war. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 800,00 EUR zu kümmern.

Ohne Gurt, dafür unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Erlenbach am Main - Am Freitag gegen 12.45 Uhr wurde ein Audi in der Liebigstraße einer Kontrolle unterzogen. Der 46-jährige Fahrzeugführer war nicht angeschnallt. Im Verlauf der Kontrolle wurden zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg