Unbekannter durchwühlt Autos in Mömlingen

Die Besitzer von zwei Fahrzeuge stellten am Montag früh fest, dass ihre Fahrzeuge durchwühlt wurde. Aus einem grauen Audi Avant wurde die Geldbörse mit diversen Papieren und etwa 800 Euro Bargeld entwendet, aus einem schwarzen BMW eine Sonnenbrille. Der entwendet Geldbeutel wurde von Passanten, leider ohne Bargeld aber mit allen darin befindlichen Ausweisen, einer Straßen weiter aufgefunden. Wie die Unbekannten in die verschlossenen Pkw gelangten ist noch unklar. In einem weiteren Anwesen in der Weinbergstraße begaben sich vermutlich die gleichen Täter in einen Carport und durchsuchten hier im rückwärtigen Bereich einige dort befindlichen Schränke, machten aber keine Beute.

Auf Leitanhänger aufgefahren

Gegen 10.25 Uhr hat es auf der B 469 in Fahrtrichtung Miltenberg, zwischen der Anschlöussstelle Obernburg Süd und Wörth gekracht. Zur Unfallzeit befanden sich Arbeiter der Straßenmeisterei auf der B 469 und entfernten dort Schnittgut im Bereich des rechten Fahrstreifens. Zur Absicherung der Arbeiten war auf dem rechten Fahrstreifen auf die Baustelle und die Fahrstreifenbegrenzung mittels Leitzeichen hingewiesen worden.

Ein Elsenfeld Golffahrer übersah die Hinweiszeichen und fuhr auf den Leitanhänger auf. Ein Ausweichmanöver brachte nicht mehr den gewünschten Erfolg, der Golf wurde auf die linke Fahrbahn abgewiesen und blieb dort totalbeschädigt stehen. Der Leitanhänger hinter einem Lkw wurde ebenfalls stark beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Zur Bergung der Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst hinzugerufen werden, die Fahrbahn in Richtung Miltenberg war kurzzeitig voll gesperrt, danach bis zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge halbseitig.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Obernburg: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg einen Obernburger in der Römerstraße aus dem Verkehr gezogen. Der Fordfahrer fiel bei der Kontrolle durch drogentypische körperliche Ausfallerscheinungen auf. Ein positiver Drogenvortest bestätigte den Eindruck der Beamten, die bei dem Ertappten Drogensünder eine Blutentnahme anordneten. Den Fahrer erwartet nun eine saftige Geldbuße sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

vd/Polizei Obernburg