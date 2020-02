Unbekannter bricht mehrerer Autos in Klingenberg und Röllfeld auf

Der Unbekannte machte sich an Fahrzeugen in der Wilhelm-, von Mayrhofen- Urbanus und Weinbergstraße sowie der Goethestraße und dem Mittleren Weg zu schaffen. Der Aufbrecher schlug an den meist am Fahrbahnrand geparkten Wagen eine Seitenscheibe ein und suchte anschließend im Fahrzeug nach Verwertbarem. Sämtliche Fahrzeuge wurden durchwühlt und nach Verwertbarem durchsucht.

Meist erbeutete der Dieb im Fahrzeug befindliche kleinere Bargeldbeträge, zurückgelassene Zigarettenpäckchen und Erfrischungsgetränke. Bei einigen Fahrzeugen ging er leer aus. Leider ist der angerichtete Sachschaden nicht unerheblich und dürfte insgesamt rund 5000 Euro betragen.

Anwohner der betroffenen Straßen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis in die Morgenstunden verdächtige Personen bemerkt haben, werden hier um Hinweise gebeten.

Fahrraddiebstahl in Elsenfeld

Elsenfeld, Bahnhofstraße Ein schwarzes Mountainbike ist in der Nacht von Samstag auf Sontag in der Bahnhofstraße entwendet worden. Ein Elsenfelder hatte sein Rad am Abend am Fahrradständer gegenüber der Shishabar verschlossen abgestellt. Als der junge Mann sein Rad am Sonntag Vormittag wieder abholen wollte, musste er leider feststellen, dass es gestohlen worden war. Der angerichtete Schaden beträgt rund 100 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg