Unbekannter bewirft in Marktheidenfeld Auto mit Eiern

Weiterhin wurden am Fenster einer Wohnung Zettel mit Beleidigungen angebracht. An dem Pkw entstand dadurch Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Von der Fahrzeugbesitzerin wurde deswegen Anzeige bei der PI Marktheidenfeld erstattet.

Fahrrad gestohlen

Kreuzwertheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Stauffenbergring ein anthrazitfarbenes Damen-Mountainbike des Herstellers Winora gestohlen. Das Rad war dort neben einem Carport abgestellt. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 200 Euro.

Verkehrsunfall mit Blechschaden

Eine 32jährige Frau wollte mit ihrem Pkw in Wiebelbach vom Käspfad in die Frankenstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des Pkw eines 29jährigen, der mit seinem Fahrzeug in der Frankenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben jedoch unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld