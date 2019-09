Unbekannter beschädigt neun Autos in Aschaffenburg

Hierbei wiesen fünf Fahrzeuge, die am Breslauer Platz, in der Weißenburger Straße, in der Dammer Straße, im Wittelsbacherring und in der Schlossgasse geparkt waren, einzelne oder gleich mehrere Kratzer im Lack auf. In der Deschstraße vielen sogar drei Pkw einem unbekannten Täter zum Opfer, der die Türen und Motorhauben verkratzte. An einem Fahrzeug, das in der Brentanostraße abgestellt war, wurden beide Reifen auf der Beifahrerseite plattgestochen. Es waren Pkw diverser Fabrikate betroffen. Tatmittel war offensichtlich ein spitzer Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun, ob es sich um eine Serie handelt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Waldaschaff: Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine VW-Fahrerin die Kreisstraße AB 4 von Walschaff kommend in Richtung Rothenbuch. Beim Überqueren der Kreisstraße AB 5 übersah die Autofahrerin einen von rechts kommenden Rennradfahrer. Seine Versuche zu bremsen misslangen und er fuhr frontal in die hintere rechte Fahrzeugtür. Der Rennradfahrer wurde leicht verletzt und wurde zum Ausschluss von Rückenverletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am VW als auch am Rennrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg